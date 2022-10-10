Сотникова рассказала, почему не участвует в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, почему не принимает участия в телепроекте «Ледниковый период».

«Меня не приглашали на сезон-2022. Я бы и не согласилась. У меня другой проект, более важный для меня. Я всем участником желаю удачи на проекте», — написала Сотникова в комментариях в соцсетях.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин стали ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

В 2016 году Сотникова в паре с актёром Александром Соколовским выиграла в проекте.

Ранее Екатерина Боброва отреагировала на возможное завершение карьеры Анны Щербаковой.