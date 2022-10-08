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Боброва отреагировала на возможное завершение карьеры Щербаковой

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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась по поводу того, что Анна Щербакова может завершить карьеру.
Боброва отреагировала на возможное завершение карьеры Щербаковой
  • globallookpress.com
  • © Jin Mamengni/XinHua

«Пока она официально не объявила о завершении карьеры, болельщикам остаётся ждать её возвращения на лёд и радоваться, как сейчас фигуристка развивается вне ледовой арены и тренировок», — цитирует Боброву Sport24.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин стали ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее продюсер Илья Авербух рассказал, почему выбрал Щербакову на роль ведущей «Ледникового периода».

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