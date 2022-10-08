Боброва отреагировала на возможное завершение карьеры Щербаковой
- globallookpress.com
- © Jin Mamengni/XinHua
«Пока она официально не объявила о завершении карьеры, болельщикам остаётся ждать её возвращения на лёд и радоваться, как сейчас фигуристка развивается вне ледовой арены и тренировок», — цитирует Боброву Sport24.
5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин стали ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.
Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее продюсер Илья Авербух рассказал, почему выбрал Щербакову на роль ведущей «Ледникового периода».