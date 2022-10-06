Авербух: не раз слышал, что Щербакова хотела быть ведущей «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Аня работала вместе со мной летом в Сочи. Не раз я слышал, что она говорила, что кататься не готова в «Ледниковом периоде», но вот вести его будет здорово. И я предложил эту идею Эрнсту», — цитирует Авербуха Sport24.
5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.
Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее Ирина Роднина заявила, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение карьеры.