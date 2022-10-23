Валиева — об отсутствии Щербаковой и Трусовой на Гран-при России: для меня нет разницы

Камила Валиева ответила на вопрос, повлияло ли на неё отсутствие Анны Щербаковой и Александры Трусовой на первом этапе серии Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».

«Нет ли проблем из-за отсутствия Щербаковой и Трусовой на катке? Я четыре года катаюсь у Этери Тутберидзе. Я так отношусь: ты катаешься для себя, тренируешься, занимаешься. Для меня нет разницы — есть соперницы или нет. Есть — супер, нет — не проблема», — цитирует Валиеву «Матч ТВ».

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).

Ранее Валиева заявила, что планирует восстановить четверные прыжки к следующим этапам Гран-при.