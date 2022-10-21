Глава USADA раскритиковал РУСАДА за решение засекретить дело Валиевой

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не разглашать детали по делу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

«Если она оправдана по праву, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано. Конечно, сохранение решения и фактов в секрете делает посмешищем весь процесс, и неудивительно, что спортсмены и общественность не доверяют глобальной антидопинговой системе WADA», — цитирует Тайгарта Inside the Games.

По его словам, WADA, ISU и МОК должны обжаловать данное решение и провести открытый процесс, чтобы быть уверенными в окончательном результате. Он также отметил, что спортсмены и общественность не смогут поверить в то, что произошедшее на Олимпиаде в Пекине было реальным, а не просто очередной мошеннической победой русских, если не провести расследование.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала решение РУСАДА не разглашать детали по делу Камилы Валиевой.