Тактическая ошибка или новый этап жизни: как в мире фигурного катания отреагировали на переход Трусовой к Соколовской

Смена тренера Александрой Трусовой не стала сенсацией в мире фигурного катания. Некоторые ждали от неё этого шага ещё после Олимпийских игр в Пекине. Однако мнения относительно перехода разделились. Спортсмены Татьяна Навка и Мария Бутырская критикуют Трусову и считают, что Русская ракета совершила опрометчивый поступок. А продюсер Яна Рудковская уверена, что новый поворот в карьере пойдёт Александре только на пользу.

Переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской стал самым обсуждаемым событием минувших выходных, затмив даже шикарную свадьбу олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. При этом нельзя сказать, что смена тренера получилась неожиданной сама по себе — больше удивило то, когда было принято это решение. Если два с половиной года назад Александра решилась на трансфер в «Академию Плющенко» по окончании сезона, а год спустя вернулась обратно в «Хрустальный» также в межсезонье, то на этот раз ушла в самый разгар работы, после контрольных прокатов сборной.

Это может говорить о том, что выбор был сделан импульсивно под воздействием какого-то недавнего события. Возможно, травмы, из-за которой Александра снялась с произвольной программы тех самых прокатов.

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Это подтверждается и инсайдерской информацией «Р-Спорт», которое сообщило, что Трусову перестал устраивать предельно насыщенный режим занятий в группе Тутберидзе.

Ни сама фигуристка, ни тренеры этот переход не комментировали, но реакцию со стороны «Хрустального» в какой-то мере можно оценить по выступлениям хореографа Алексея Железнякова. Специалист известен смелостью суждений, и его крепкое слово на себе уже испытала Алёна Косторная, также недавно во второй раз покинувшая группу Тутберидзе, хотя и не по своей воле. Железняков не стеснялся в выражениях тогда, не изменил себе и на этот раз.

«У меня есть любимая фраза, которую мой отец любит повторять: «Так и жили: губы красили, а попу не мыли». Что это подразумевает? Надо искать в себе проблемы, а не в тренерах и не в командах. Саша была у Плющенко, потом вернулась к Этери, теперь переходит к Соколовской. Ну что можно сказать... Удачи. Я желаю ей только удачи! Но пока она не поймёт, что нужно взрослым людям задумываться, что о ней говорят и для чего они ей это говорят — она ничего не достигнет», — цитирует хореографа «Чемпионат».

На его фоне более взвешенным кажется мнение Рената Лайшева, руководителя школы «Самбо-70», в систему которой долгое время входил «Хрустальный». Он хотя не считает выбор фигуристки верным, пожелал ей всего наилучшего. И эти слова не прозвучали неискренне в отличие от грубоватого высказывания Железнякова.

«Обычно такие спортсмены, не только Трусова, жалеют, что уходят от таких тренеров, как Тутберидзе. Им будет трудно встречаться и общаться, но им придётся это делать на соревнованиях и в других местах. Борьба нервов, трудолюбия и сдерживания себя — всё это, конечно, является дорогой к результату. Но эти нервные перепалки не нужны ни Тутберидзе, ни Трусовой. Хочется, наоборот, пожелать этой талантливой девчонке всего самого доброго на жизненном пути», — заявил Лайшев.

Усомнилась в правильности поступка Русской ракеты и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая назвала его «тактической ошибкой». А Мария Бутырская вовсе сочла поведение фигуристки странным.

«У спортсменов случаются такие периоды, когда надо что-то поменять, должен быть эмоциональный подъём. Но у нормального спортсмена это происходит не так часто, всё продуманно и ведёт к очень хорошим результатам. Но когда от одного к другому и обратно, а потом ещё раз, я не понимаю. Пускай сходит, попробует, потом, наверное, вернётся обратно», — цитирует экс-чемпионку мира «Спорт-Экспресс».

Среди тех, кто встретил выбор Трусовой без удивления и сомнений, оказалась продюсер Яна Рудковская. По её мнению, уход Александры от Тутберидзе был предрешён после Олимпиады. При этом Рудковская заверила: фигуристка не собирается уходить из спорта вопреки прогнозам некоторых экспертов.

«Сашина карьера зависит только от неё самой, а не от тренера. К какому бы специалисту она ни перешла, у неё всё сложится хорошо, если будут мотивация и здоровье. Лень — это не про неё, она боец. У какого бы тренера Саша ни занималась, она бы всё равно прыгнула пять четверных. (...) Саша — суперталантливая девочка, она ищет новые возможности. Я поддерживаю её выбор», — приводит слова Рудковской ТАСС.

Она также ожидаемо напомнила, что у Тутберидзе нет долгожителей в спорте, ведь ни одна из её подопечных не выступила на второй для себя Олимпиаде. Рудковская предположила, что у Александры имелось два варианта «трансфера»: Алексей Мишин или Соколовская.

«Светлана Соколовская — прекрасный тренер, у неё в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саша уйдёт», — подчеркнула супруга Евгения Плющенко.

При этом многие считают, что одним из главных факторов при выборе нового тренера стал именно бойфренд Трусовой. С того момента, как Александра и Марк начали встречаться этой весной, девушку часто видели на катке ЦСКА рядом с молодым человеком и его наставницей. Вероятно, между Соколовской и Трусовой также сложились хорошие чисто человеческие отношения, что и сыграло свою роль.

«Я не понимаю данное решение. Она пошла туда, где Кондратюк. После Тутберидзе Соколовская ей ничем не поможет», — заявила по этому поводу Татьяна Тарасова.

В свою очередь Елена Радионова, работающая в ЦСКА, также предположила, что спортсменке захотелось больше времени проводить с бойфрендом.

«Мне трудно сказать, что повлияло на переход Саши Трусовой. Думаю, он не связан с ситуацией на Олимпиаде. Тогда это были эмоции, а сейчас всё подутихло. Сейчас новый этап жизни, и, возможно, Саше захотелось сменить обстановку, быть поближе к Марку Кондратюку», — цитирует бывшую фигуристку «Чемпионат».

Пока во всей этой истории больше предположений и домыслов, чем реальных фактов. Как сообщает «Р-Спорт», смену тренерского штаба Трусова ещё даже не обсуждала с федерацией — разговор намечен на понедельник. Впрочем, зная характер Королевы квадов, можно с уверенностью сказать: если решение ею принято, она от него не отступит ни при каких условиях.