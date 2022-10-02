Рудковская ожидала, что фигуристка Трусова уйдёт от Тутберидзе после Олимпиады

Продюсер, совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказала мнение, что решение фигуристки Александры Трусовой покинуть группу Этери Тутберидзе не стоит считать неожиданным, оно читалось сразу поле Олимпийских игр в Пекине.

«Светлана Соколовская — прекрасный тренер, у неё в группе первый номер сборной — Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок — Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саша уйдёт», — цитирует Рудковскую ТАСС.

СМИ сообщают, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Трусовой от тренера Тутберидзе к Соколовской.