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Рудковская ожидала, что фигуристка Трусова уйдёт от Тутберидзе после Олимпиады

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Продюсер, совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказала мнение, что решение фигуристки Александры Трусовой покинуть группу Этери Тутберидзе не стоит считать неожиданным, оно читалось сразу поле Олимпийских игр в Пекине.
Рудковская ожидала, что фигуристка Трусова уйдёт от Тутберидзе после Олимпиады
  • РИА Новости

«Светлана Соколовская — прекрасный тренер, у неё в группе первый номер сборной — Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок — Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саша уйдёт», — цитирует Рудковскую ТАСС.

СМИ сообщают, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Трусовой от тренера Тутберидзе к Соколовской.

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