РИА Новости: Трусова обсудит уход от Тутберидзе с ФФККР 3 октября

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова в ближайшее время расскажет, почему приняла решение перейти из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

Трусова обсудит свой переход с руководством Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 3 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что Трусова, возможно, перешла к Соколовской из-за тяжёлого режима тренировок у Тутберидзе.

По сообщениям СМИ, Трусова ушла в группу Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему Трусова снялась с контрольных прокатов.