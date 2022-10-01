РИА Новости: Трусова обсудит уход от Тутберидзе с ФФККР 3 октября
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Трусова обсудит свой переход с руководством Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 3 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что Трусова, возможно, перешла к Соколовской из-за тяжёлого режима тренировок у Тутберидзе.
По сообщениям СМИ, Трусова ушла в группу Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.
18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.
Ранее Тутберидзе рассказала, почему Трусова снялась с контрольных прокатов.