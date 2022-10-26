Домнина об уходе Милохина из «ЛП»: в голове не укладывается, что так можно сделать

Чемпионка мира по фигурному катанию и участница шоу «Ледниковый период» Оксана Домнина прокомментировала решение блогера Дани Милохина покинуть проект.

«Безусловно, это неприятно. У меня вообще в голове не укладывается, что так можно сделать. Но опять же, мы не знаем всего. Это решение Дани, которое сложно комментировать», — цитирует Домнину «Спорт-Экспресс».

25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.

Он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее сообщалось, что Медведевой решили найти нового партнёра в «Ледниковом периоде» после ухода Милохина.