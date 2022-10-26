Медведевой решили найти нового партнёра в «Ледниковом периоде» после ухода Милохина

Двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании российской фигуристке Евгении Медведевой решили найти нового партнёра в «Ледниковом периоде».

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