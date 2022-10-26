Медведевой решили найти нового партнёра в «Ледниковом периоде» после ухода Милохина
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«Ищем нового партнёра. Очень надеемся, не сдаёмся», — приводит слова представителя пресс-службы Первого канала «Чемпионат».
25 октября Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости.
Он выступал в паре с Медведевой.
Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Ранее Плющенко заявил, что ему неинтересен уход Милохина из «Ледникового периода».