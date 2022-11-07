Губерниев: на месте Загитовой я выбрал бы занятия по технике речи вместо боя с Бузовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что певица Ольга Бузова и олимпийская чемпионка Алина Загитова проведут бой по правилам бокса.

«Чем бы дитя ни тешилась, лишь бы здоровеньким была. Есть ощущение, что это будет шуточная история. В случае с Ольгой лишняя шумиха, конечно, не повредит. В случае с Алиной она тоже не повредит, но я бы на её месте вместо боксёрских тренировок выбрал бы занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В августе Загитова приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее Роднина отреагировала на возможный бой Бузовой и Загитовой.