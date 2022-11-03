Выход «Милана» в плей-офф, взлёт «Бенфики» на первое место и крушение «Шахтёра»: как завершился 6-й тур Лиги чемпионов

«Лейпциг» и «Милан» одержали крупные победы над «Шахтёром» и «Зальцбургом» соответственно и пробились в плей-офф. «Бенфика» забила шесть мячей в ворота «Маккаби» и опередила ПСЖ по дополнительным показателям в борьбе за первое место в квартете H. «Реал» не оставил шансов «Селтику» и заработал самый ранний пенальти в истории клуба. А «Манчестер Сити», пропустив первым, взял верх над «Севильей». Как завершился шестой тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Странное празднование от Нкунку

Перед заключительным игровым днём группового этапа Лиги чемпионов были известны практически все обладатели путёвок в плей-офф. Интрига сохранялась всего в двух квартетах, в том числе в группе F. Там в очном противостоянии право сыграть весной предстояло оспорить «Шахтёру» и «Лейпцигу». «Горняки» отставали от соперника на три очка, но в случае победы в номинально домашнем матче в Варшаве обходили его по личным встречам.

Однако борьбы в Польше не получилось. Во многом интрига испарилась уже на десятой минуте, когда Кристофер Нкунку открыл счёт, грамотно сыграв на добивании. Дополнительное внимание к себе француз привлёк, необычно отпраздновав гол. Он достал из гетры красный воздушный шарик и надул его. Открыв счёт, подопечные Марко Розе отошли в оборону и позволили «горнякам» завладеть инициативой. Но к возникновению по-настоящему опасных моментов это не привело. Красноречивая статистика: хозяева за всю игру нанесли всего один удар в створ.

Зато немецкий коллектив свои шансы не упускал и после перерыва отличился трижды. Анатолия Трубина огорчили Андре Силва, Доминик Собослаи и вышедший на замену Дани Ольмо. Правда, гол испанца записали на Валерия Бондаря, коснувшегося мяча после удара оппонента.

Так «Шахтёр» не сумел запрыгнуть на подножку уходящего в 1/8 финала поезда, и теперь весной ему придётся довольствоваться выступлением в Лиге Европы. А «Лейпцигу» остаётся только поаплодировать. Команда стартовала в главном еврокубке с двух поражений, в том числе крупного домашнего в мачте с «Шахтёром», пережила смену тренера, но затем одержала четыре победы подряд и добилась своего.

Строгие решения Фраппар

Более того, в случае осечки «Реала» в матче с «Селтиком» «Лейпциг» имел возможность в последний момент подняться на первое место, но этого ожидаемо не произошло. Вдобавок Карло Анчелотти не стал проводить ротацию и выпустил всех сильнейших.

Уже спустя четыре минуты и девять секунд после стартового свистка мадридцы заработали самый ранний пенальти в истории клуба в ЛЧ. А реализовавший его в возрасте 37 лет и 54 дней Лука Модрич стал самым возрастным автором гола с одиннадцатимтеровой отметки в рамках турнира.

На этом обслуживавшая встречу женщина-судья Стефани Фраппар не остановилась и назначила ещё два, по одному в ворота каждой из команд. Но если Родриго был точен, то Йосип Юранович не сумел пробить Тибо Куртуа. Таким образом бельгиец отразил пятый пенальти из последних десяти в составе «Реала».

Ну а после перерыва действующие обладатели трофея добили уступающего в классе соперника голами Марко Асенсио, Винисуса Жуниора и Федерико Вальверде — 5:1. «Селтик» ограничился красивым мячом престижа со штрафного за авторством Жоау Филипе.

Невероятный матч Жиру

Схожая ситуация сложилась в квартете E, где в противостоянии за второе место сошлись «Милан» и «Зальцбург». Впрочем, россонери были явными фаворитами, поскольку опережали соперника на очко и проводили матч последнего тура дома.

Неудивительно, что гости были вынуждены идти вперёд и раскрываться, а хозяева пользовались этим. Уже на 14-й минуте Оливье Жиру открыл счёт после розыгрыша корнера. Вскоре он оформил дубль, но нанёс удар из явного офсайда. При этом австрийская команда в первом тайме тоже создала несколько опасных моментов, но выше всяких похвал действовал Чиприан Тэтэрушану.

А во второй половине команда поплатилась за расточительность. И снова неудержим был опытнейший Жиру. Не успели футболисты вернуться на поле из раздевалок, как он выполнил идеальную скидку на Раде Крунича. Затем француз отличился уже по всем правилам, среагировав на удачный отскок от оппонента. Наконец, в концовке он выполнил ещё одну результативную передачу. Так Оливье в 36 лет и 33 дня оказался наиболее возрастным футболистом, набравшим четыре очка по системе «гол + пас» за игру в ЛЧ начиная с сезона-2003/04, когда стали собирать такую статистику. Ну а «Милан» впервые с 2014 года сыграет в 1/8 финала ЛЧ.

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Бессмысленный юбилей Мбаппе

В группе H путёвки в плей-офф заранее обеспечили себе «Бенфика» и ПСЖ, зато не было понятно, кто из них займёт первое место. Они набрали по 11 очков, а оба очных матча завершили вничью с одинаковым счётом 1:1. Но у парижан была существенно лучшая разница забитых и пропущенных мячей (+ 8 против + 4). Однако они в последнем туре играли на выезде с «Ювентусом», а конкурент — с аутсайдером «Маккаби».

Подопечные Кристофа Галтье со своей стороны сделали всё возможное и одержали победу — 2:1. Уже на 13-й минуте Килиан Мбаппе, эффектно разобравшись с двумя защитниками, нанёс точный удар из-за пределов штрафной. Это помогло ему с семью голами догнать лидировавшего в гонке бомбардиров Мохаммеда Салаха. В общей сложности он забил 40-й мяч в ЛЧ.

Незадолго до перерыва оставшийся в чужой штрафной после розыгрыша стандарта Леонардо Бонуччи восстановил равновесие на табло. Но последнее слово осталось за штабом гостей. Вышедший на замену Нуну Мендеш первым же касанием, воспользовавшись идеальной разрезающей передачей Мбаппе, вновь вывел ПСЖ вперёд.

В параллельном матче события развивались по схожему сценарию. Лиссабонцы в первом тайме забили, потом пропустили с пенальти, но после перерыва отличились дважды. Однако этого было недостаточно, чтобы подняться на первую строчку.

Им помогла ударная концовка. На 73-й минуте Рафаэл Силва довёл дело до разгрома. На 88-й — Энрике Араужу забил пятый, а на 92-й — решающим мячом отметился бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу — 6:1. Таким образом, «Бенфика» финишировала с абсолютно равными показателями с ПСЖ. И на первый план вышло число голов в выездных матчах. Здесь португальский коллектив обеспечил себе уверенное преимущество (9:6).

Уникальное достижение Льюиса

«Манчестер Сити» решил задачу по выходу из группы одним из первых, а потому во втором круге позволил себе сбавить ход. «Горожане» разошлись нулевыми ничьими с «Копенгагеном» и «Боруссией», а в последнем туре едва не потеряли очки в домашнем противостоянии с «Севильей».

Способствовала этому серьёзная ротация, которую затеял Хосеп Гвардиола. Большая часть лидеров осталась в запасе, а Эрлинг Холанд и вовсе не попал в заявку. Зато свой шанс получили молодые исполнители: Рико Льюис, Серхио Гомес, Коул Палмер и Хулиан Альварес. Даже в таком составе хозяева владели преимуществом и обязаны были забивать ещё до перерыва. Однако они свои моменты не реализовали, а гости отличились после подачи корнера. Отличный удар головой впритирку с дальней штангой нанёс Рафаэль Мир.

Но во втором тайме фаворит перевернул ход матча с ног на голову. Сравнять счёт по иронии судьбы удалось самому юному игроку — Льюису. В возрасте 17 лет и 346 дней он оказался самым молодым футболистом, попавшим в стартовый состав и забившим в ЛЧ. Затем на первый план вышел Альварес. Сначала он, воспользовавшись отличной передачей Кевина Де Брёйне, обыграл вратаря и послал мяч в сетку, а затем вынудил ошибиться защитника и вывел на удар Рияда Мареза — 3:1.