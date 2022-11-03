Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Копенгаген» не смогли выявить победителя в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Паркен Стэдиум» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Боруссии» мяч забил Торган Азар (23-я минута). У «Копенгагена» отличился Хакон Арнар Харальдссон (41-я).

Таким образом, «Боруссия» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы G и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Копенгаген» с тремя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» на выезде разгромила «Маккаби» в матче Лиги чемпионов.