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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов

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«Манчестер Сити» и «Копенгаген» не смогли выявить победителя в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Паркен Стэдиум» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Боруссии» мяч забил Торган Азар (23-я минута). У «Копенгагена» отличился Хакон Арнар Харальдссон (41-я).

Таким образом, «Боруссия» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы G и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Копенгаген» с тремя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» на выезде разгромила «Маккаби» в матче Лиги чемпионов.

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