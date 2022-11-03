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«Бенфика» на выезде разгромила «Маккаби» в матче Лиги чемпионов

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«Бенфика» в гостях победила «Маккаби» из Хайфы в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Сэмми Офер» завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В составе «Бенфики» мячи забили Гонсало Рамос (20-я минута), Петар Муса (59-я), Алекс Гримальдо (69-я), Рафа Силва (73-я), Энрике Араухо (88-я) и Жоау Мариу (90 + 2). У «Маккаби» отличился Тьяррон Шери (26-я, пенальти).

Таким образом, «Бенфика» с 14 очками занимает первое место в турнирной таблице группы H и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Маккаби» с тремя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Челси» дома обыграл «Динамо» из Загреба в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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