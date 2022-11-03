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Гол Закарии помог «Челси» победить загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

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«Челси» дома обыграл «Динамо» из Загреба в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Челси» мячи забили Рахим Стерлинг (18-я минута) и Денис Закария (30-я). У «Динамо» отличился Бруно Петкович (7-я).

Таким образом, «Челси» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице группы E и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» с четырьмя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Севилью» в матче Лиги чемпионов.

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