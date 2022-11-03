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«Манчестер Сити» победил «Севилью» в матче Лиги чемпионов

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«Манчестер Сити» дома обыграл «Севилью» в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Манчестер Сити» мячи забили Рико Льюис (52-я минута), Хулиан Альварес (73-я) и Рияд Марез (83-я). У «Севильи» отличился Рафаэль Мир (31-я).

Таким образом, «Манчестер Сити» с 14 очками занимает первое место в турнирной таблице группы G и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Севилья» с пятью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Милан» разгромил «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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