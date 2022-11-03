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«Милан» разгромил «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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«Милан» дома обыграл «Зальцбург» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев мячи забили Оливье Жиру (14-я и 57-я минуты), Раде Крунич (46-я) и Мессиас Жуниор (90 + 1).

Таким образом, «Милан» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы E и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с шестью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Селтик» в матче Лиги чемпионов.

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