«Милан» разгромил «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Милан» дома обыграл «Зальцбург» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев мячи забили Оливье Жиру (14-я и 57-я минуты), Раде Крунич (46-я) и Мессиас Жуниор (90 + 1).

Таким образом, «Милан» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы E и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с шестью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Селтик» в матче Лиги чемпионов.