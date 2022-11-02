«Реал» разгромил «Селтик» в матче Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» дома обыграл «Селтик» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Реала» мячи забили Лука Модрич (6-я минута, пенальти), Родриго (21-я, пенальти), Марко Асенсио (51-я), Винисиус Жуниор (61-я) и Федерико Вальверде (71-я). У «Селтика» отличился Жота (84-я).

Таким образом, «Реал» с 13 очками занимает первое место в группе F и выходит в плей-офф. «Селтик» с двумя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.