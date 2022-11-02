«Лейпциг» обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
- AP
Игра группы F завершилась со счётом 4:0.
В составе «Лейпцига» мячи забили Кристофер Нкунку (10-я минута), Андре Силва (50-я) и Доминик Собослаи (62-я). Валерий Бондарь записал на свой счёт автогол (68-я).
Таким образом, «Лейпциг» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице и выходит в плей-офф. «Шахтёр» с шестью очками располагается на четвёртой строчке и выходит в плей-офф Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Аякс» в гостях обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов.