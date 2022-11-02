Узнать больше

«Лейпциг» обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Короткая ссылка
«Лейпциг» в гостях победил «Шахтёр» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Лейпциг» обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • AP

Игра группы F завершилась со счётом 4:0.

В составе «Лейпцига» мячи забили Кристофер Нкунку (10-я минута), Андре Силва (50-я) и Доминик Собослаи (62-я). Валерий Бондарь записал на свой счёт автогол (68-я).

Таким образом, «Лейпциг» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице и выходит в плей-офф. «Шахтёр» с шестью очками располагается на четвёртой строчке и выходит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Аякс» в гостях обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить