«Лейпциг» обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Лейпциг» в гостях победил «Шахтёр» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы F завершилась со счётом 4:0.

В составе «Лейпцига» мячи забили Кристофер Нкунку (10-я минута), Андре Силва (50-я) и Доминик Собослаи (62-я). Валерий Бондарь записал на свой счёт автогол (68-я).

Таким образом, «Лейпциг» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице и выходит в плей-офф. «Шахтёр» с шестью очками располагается на четвёртой строчке и выходит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Аякс» в гостях обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов.