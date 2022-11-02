«Аякс» победил «Рейнджерс» в матче ЛЧ и вышел в Лигу Европы

«Аякс» в гостях обыграл «Рейнджерс» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Глазго на стадионе «Айброкс» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Аякса» мячи забили Стивен Бергёйс (4-я минута), Мохаммед Кудус (29-я) и Франсишку Консейсан (89-я). У «Рейнджерса» отличился Джеймс Тавернье (86-я).

Таким образом, «Аякс» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице группы A и выходит в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» с нулём очков занимает четвёртую строчку и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» проиграл «Порту» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.