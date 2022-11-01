«Атлетико» уступил «Порту» в матче Лиги чемпионов и занял последнее место в группе

Мадридский «Атлетико» проиграл «Порту» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Порту на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Порту» мячи забили Мехди Тареми (5-я минута) и Стефен Эустакиу (24-я). У «Атлетико» отличился Стефан Савич (90+5).

Таким образом, «Атлетико» с пятью очками занимает четвёртое место в таблице группы B и покидает еврокубки. «Порту» (12) расположился на первой строчке и вышел в плей-офф турнира.

Ранее «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ.