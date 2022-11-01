«Атлетико» уступил «Порту» в матче Лиги чемпионов и занял последнее место в группе
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Встреча в Порту на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Порту» мячи забили Мехди Тареми (5-я минута) и Стефен Эустакиу (24-я). У «Атлетико» отличился Стефан Савич (90+5).
Таким образом, «Атлетико» с пятью очками занимает четвёртое место в таблице группы B и покидает еврокубки. «Порту» (12) расположился на первой строчке и вышел в плей-офф турнира.
Ранее «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ.