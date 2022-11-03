Гол Мендеша помог ПСЖ обыграть «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» в гостях победил «Ювентус» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Турине завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе ПСЖ мячи забили Килиан Мбаппе (13-я минута) и Нуну Мендеш (69-я). У «Ювентуса» отличился Леонардо Бонуччи (39-я).

Таким образом, ПСЖ с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками располагается на третьей строчке и также выходит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов.