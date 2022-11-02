Поражение «Атлетико», рекорд «Баварии» и гол «Тоттенхэма» на 95-й минуте: как стартовал 6-й тур Лиги чемпионов

«Атлетико» потерпел поражение от «Порту» и впервые занял четвёртое место в квартете Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» не набрали ни одного очка и установили антирекорд турнира. В свою очередь, «Бавария» первой в истории выиграла 13 матчей подряд на групповой стадии, а «Ливерпуль» дважды забил в концовке и взял реванш у «Наполи» за крупное поражение в первом круге. «Тоттенхэм» поразил ворота «Марселя» на 95-й минуте и с первого места вышел в плей-офф, а «Айнтрахт» совершил камбэк во встрече со «Спортингом» и занял вторую строчку.

Реванш «Ливерпуля»

В преддверии заключительного тура в группе A практически не осталось интриг, но от этого матч между «Ливерпулем» и «Наполи» не становился менее ожидаемым и принципиальным. В первом круге мерсисайдцы потерпели сокрушительное поражение со счётом 1:4 и желали реабилитироваться перед родными болельщиками, попутно сделав подарок своему наставнику. Юрген Клопп проводил 400-ю встречу во главе «красных», что ранее удавалось лишь трём специалистам — Бобу Пэйсли, Тому Уотсону и Биллу Шенкли.

В итоге, на «Энфилде» хозяева выглядели очень внушительно и создали массу моментов, но отличиться смогли лишь в самой концовке. Причём в обоих случаях мяч был добит в ворота буквально с ленточки. На 85-й минуте Мохамед Салах оформил седьмой гол и выбился в лидеры гонки бомбардиров Лиги чемпионов, а на восьмой компенсированной минуте своё имя на табло зажёг Дарвин Нуньес. И если в этих эпизодах видеоассистент посоветовал главному судье Тобиасу Штилеру указать на центр, то Лео Эстигору повезло меньше. В его случае арбитр VAR усмотрел микроскопический офсайд и не позволил «Наполи» выйти вперёд. Правда, это не помешало подопечным Лучано Спаллетти сохранить первую строчку в квартете.

В свою очередь, «Аякс» второй раз подряд взял верх над «Рейнджерс» и отстоял путёвку в Лигу Европы. Хотя упустить её было крайне сложно. Для этого шотландцам было необходимо громить визави с разницей в пять или более мячей. На три точных удара гостей хозяева ответили лишь одним — да и то с пенальти. Коллектив из Глазго остался последним и установил антирекорд ЛЧ, проиграв все матчи с общим счётом 2:22.

Крах «Атлетико»

Главным неудачником группы B стал «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне считались главными фаворитами на выход в 1/8 финала, но впервые в своей истории заняли последнее, четвёртое место и не смогли пробиться даже в Лигу Европы. В заключительном туре мадридцам было необходимо набрать больше очков, чем их прямому конкуренту за путёвку — «Байеру», но они не справились с этой задачей. И помешал им в этом «Порту», к середине первого тайма дважды огорчивший Яна Облака. Уже в дебюте тотальной неразберихой в обороне гостей воспользовался Мехди Тареми и с пятью мячами поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров турнира. А автором победного гола стал Стефан Эустакиу.

В оставшееся время «Атлетико» скорее был близок к разгрому, чем к спасению. «Порту» создал более чем в три раза больше опасных моментов, но проблемы с реализацией вкупе с самоотверженной игрой Яна Облака помешали им довести счёт до крупного. Тем не менее, гости всё же сумели два раза застать врасплох Диогу Кошту, но по правилам это было сделано лишь однажды. На пятой компенсированной минуте Иван Маркано срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового и помог мадридцам впервые отличиться на выезде. В параллельном матче «Байер» и «Брюгге» не отметились голами, но вряд ли были сильно разочарованы. Немцы заняли третью строчку и квалифицировались в ЛЕ, а бельгийцы расположились на второй.

Достижение «Баварии»

Подопечные Юлиана Нагельсмана заблаговременно гарантировали себе первое место в квартете C, но позволили себе немного расслабиться лишь в начале матча с «Интером». На первых минутах «нерадзурри» устроили настоящую осаду владений Свена Ульрайха, а ближе всех к успеху был Лаутаро Мартинес. Аргентинец не сумел попасть в створ с нескольких метров после прострела Робина Госенса. Мюнхенцы мгновенно пришли в себя и больше не упускали инициативу. Победу им принесли точные удары Бенжамена Павара и Эрика Шупо-Мотинга. Но если француз поразил ворота оппонента во второй встрече подряд, то камерунец продлил результативную серию до шести игр во всех турнирах и скорее всего обеспечил себе место в числе претендентов на лучший гол тура. Уж слишком эффектным получился его «выстрел» в девятку с 23 метров.

«Бавария» не только набрала 18 очков, но и обновила рекорд соревнований. Ранее ни одному коллективу не удавалось выигрывать 13 раз подряд на групповой стадии Лиги чемпионов. Причём началась эта серия 9 декабря 2020 года в противостоянии с «Локомотивом». «Интер» же хоть и потерпел поражение, но сумел второй раз за десять лет пробиться в 1/8 финала.

На высокой ноте выступление в ЛЧ завершила и «Барселона», правда, это вряд ли сильно подняло настроение её болельщикам. Под руководством Хави каталонцы лишь дважды взяли верх в рамках самого престижного еврокубка, причём в обоих случаях поверженной оказалась «Виктория». Чехи отчаянно сражались и дважды сокращали отставание благодаря усилиям Томаша Хоры, но всё равно уступили — 2:4. У гостей дублем отметился Ферран Торрес.

Несгибаемость «Тоттенхэма» и «Айнтрахта»

Наиболее запутанной была ситуация в квартете D, где шансы на выход в плей-офф сохраняли все четыре команды. И в итоге обе встречи не только завершились с одинаковым счётом, но и развивались по одному сюжету. В первом тайме хозяева выходили вперёд, а во втором пропускали дважды и теряли возможность побороться за трофей Лиги чемпионов. Одним из таких неудачников стал «Спортинг», на своём поле принимавший «Айнтрахт». Подопечные Рубена Аморима вышли вперёд после удара в упор Артура Гомеса, но грубые ошибки в обороне не позволили им удержать преимущество. Сначала неаккуратные действия Себастьяна Коатеса в собственной штрафной привели к назначению 11-метрового, реализованного Даити Камадой. А спустя десять минут их неотразимо пробил Рандаль Коло Муани. Француз отметился голами в двух заключительных турах групповой стадии и стал палочкой-выручалочкой франфуртцев.

Но если «Спортинг» хотя бы сохранил путёвку в Лигу Европы, то поражение на родном «Велодроме» закрыло все перспективы для «Марселя» в еврокубках. Хозяева мощно провели стартовый отрезок, а в компенсированное время вышли вперёд благодаря точному удару головой Шанселя Мбемба. «Тоттенхэм» в нехарактерной для себя манере за весь тайм лишь дважды заставил понервничать Пау Лопеса. Причём произошло это уже после того, как он оказался в роли догоняющего.

Если бы «Марсель» сумел отстоять победу, то поднялся бы на вторую строчку и впервые за 11 лет попал в плей-офф турнира. Но во второй половине класс подопечных Антонио Конте всё же сказался. Они наработали всего на 0,58 ожидаемого гола в сумме, однако дважды застали врасплох испанского вратаря. Сначала после подачи углового здорово себя проявил Клеман Лангле, а на пятой добавленной минуте разящую контратаку завершил Пьер-Эмиль Хёйбьерг. При этом не смутил его даже выбежавший на поле наставник хозяев Игор Тудор. «Тоттенхэм» обогнал «Айнтрахт» и финишировал первым.