Хави: «Барселона» является претендентом на победу в Лиге Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил выступление каталонского клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«Оценка отрицательная. Выход в плей-офф был в наших руках. Но мы не воспользовались своими шансами. Впереди хороший турнир — Лига Европы, и «Барса» будет претендовать на победу в ней», — цитирует Хави AS.

Напомним, что «Барселона» в гостях победила «Викторию Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Дусан Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Барселоны» мячи забили Маркос Алонсо (6-я минута), Ферран Торрес (44-я и 54-я) и Пабло Торре (75-я). У «Виктории Пльзень» отличился Томаш Хоры (51-я и 63-я).

«Барселона» с семью очками занимает третье место в турнирной таблице группы C и выходит в плей-офф Лиги Европы. «Виктория Пльзень» с нулём очков занимает четвёртую строчку и покидает еврокубки.

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