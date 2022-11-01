Симеоне — о вылете «Атлетико» из еврокубков: команда не в лучшем состоянии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды из еврокубков.

«Нужно реагировать на произошедшее спокойно, продолжать работать. Есть множество ситуаций, которые можно комментировать, но ясно одно — «Атлетико» сейчас не в лучшем состоянии», — приводит слова Симеоне Marca.

Встреча в Порту на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Порту» мячи забили Мехди Тареми (5-я минута) и Стефен Эустакиу (24-я). У «Атлетико» отличился Стефан Савич (90+5).

Таким образом, «Атлетико» с пятью очками занимает четвёртое место в таблице группы B и покидает еврокубки. «Порту» (12) расположился на первой строчке и вышел в плей-офф турнира.

Ранее нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о вылете команды из еврокубков.