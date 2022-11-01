Гризманн: «Атлетико» не заслужил права дальше выступать в еврокубках

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал вылет команды из еврокубков.

«Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или попасть в Лигу Европы. Если ты выигрываешь лишь один матч на групповом этапе, ты не получаешь ничего», — приводит слова Гризманна Marca.

Встреча в Порту на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Порту» мячи забили Мехди Тареми (5-я минута) и Стефен Эустакиу (24-я). У «Атлетико» отличился Стефан Савич (90+5).

Таким образом, «Атлетико» с пятью очками занимает четвёртое место в таблице группы B и покидает еврокубки. «Порту» (12) расположился на первой строчке и вышел в плей-офф турнира.

Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о переписке с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.