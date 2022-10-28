Захарян рассказал, как переписывался с Гризманном

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о переписке с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

«Гризманн играет в Football Manager, где купил мою карточку. Купил и купил, не думал, что Антуан мне напишет. Он написал «Привет, как дела?» и рассказал, что следит за мной», — сказал Захарян в программе «Коммент.Шоу».

Также полузащитник рассказал, кто ему ещё писал, кроме журналиста Фабрицио Романо и Гризманна.

«Сейчас только Кварацхелия. Мы друг друга знали, но так не общались. Когда Хвича перешёл в «Наполи», мы списались. Я был инициатором. Смотрел «Ливерпуль» — «Наполи», он зафеерил там, и я ответил ему», — сказал он.

Напомним, в летнее трансферное окно «Динамо» и лондонский «Динамо» достигли договорённости о переходе 19-летнего россиянина за €12,6 млн, но трансфер не состоялся из-за сложностей с переводом денег.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Захарян высказался о сорвавшемся переходе в лондонский «Челси».