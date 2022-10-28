Узнать больше

Захарян рассказал, как переписывался с Гризманном

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о переписке с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Захарян рассказал, как переписывался с Гризманном
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Гризманн играет в Football Manager, где купил мою карточку. Купил и купил, не думал, что Антуан мне напишет. Он написал «Привет, как дела?» и рассказал, что следит за мной», — сказал Захарян в программе «Коммент.Шоу».

Также полузащитник рассказал, кто ему ещё писал, кроме журналиста Фабрицио Романо и Гризманна.

«Сейчас только Кварацхелия. Мы друг друга знали, но так не общались. Когда Хвича перешёл в «Наполи», мы списались. Я был инициатором. Смотрел «Ливерпуль» — «Наполи», он зафеерил там, и я ответил ему», — сказал он.

Напомним, в летнее трансферное окно «Динамо» и лондонский «Динамо» достигли договорённости о переходе 19-летнего россиянина за €12,6 млн, но трансфер не состоялся из-за сложностей с переводом денег.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Захарян высказался о сорвавшемся переходе в лондонский «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить