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Захарян назвал обидным сорвавшийся переход в «Челси»

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян высказался о сорвавшемся переходе в лондонский «Челси».
Захарян назвал обидным сорвавшийся переход в «Челси»
  • РИА Новости

«Конечно, обидно, что не получилось перейти в «Челси». Однако нужно играть, и со временем получится. Ноль голов и ноль голевых до игры с «Оренбургом»? Так складывалось. Во встрече со «Спартаком» я сделал четыре передачи под удар — там то Фомин в штангу попадёт, то забитый мяч отменили. Были такие моменты, где я своё не реализовывал», — сказал Захарян в программе «Коммент.Шоу».

По мнению полузащитника, проблемы с результативностью связаны с психологией.

«Думаю, это с настроением чуть-чуть связано, психологически как-то подбивает. Со временем это прошло, и я сконцентрировался на футболе. До зимы ещё много времени», — сказал он.

Напомним, в летнее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего россиянина за €12,6 млн, но трансфер не состоялся из-за сложностей с переводом денег.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее итальянский журналист сообщил, что за Захаряном следят многие топ-клубы Серии А.

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