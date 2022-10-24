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Итальянский журналист: за Захаряном следят многие топ-клубы Серии А

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Итальянский журналист из Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал об интересе к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну со стороны итальянских клубов.
Итальянский журналист: за Захаряном следят многие топ-клубы Серии А
  • РИА Новости

«Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов. За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова», — цитирует Де Магистриса Sport24.

Он также подчеркнул, что российские футболисты могут заиграть в чемпионате Италии, если стоимость будет завышенной.

В сентябре бело-голубые объявили, что получили предложение от лондонского клуба по 19-летнему россиянину, но трансфер не получилось осуществить в летнее трансферное окно из‑за «ряда технических проблем».

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Захаряна.

 

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