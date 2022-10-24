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Evening Standard: «Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Захаряна

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Челси».
Evening Standard: «Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Захаряна
  • РИА Новости

Лондонский клуб сохраняет интерес к российскому полузащитнику и продолжает переговоры по его переходу, сообщает Evening Standard.

Уточняется, что «Челси» может осуществить переход футболиста в зимнее трансферное окно.

В сентябре бело-голубые объявили, что получили предложение от лондонского клуба по 19-летнему россиянину, но трансфер не получилось осуществить в летнее трансферное окно из‑за «ряда технических проблем».

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее юрист Добровинский заявил, что «Челси» отказался от варианта выкупа Захаряном своего контракта у «Динамо».

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