Evening Standard: «Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Захаряна
- РИА Новости
Лондонский клуб сохраняет интерес к российскому полузащитнику и продолжает переговоры по его переходу, сообщает Evening Standard.
Уточняется, что «Челси» может осуществить переход футболиста в зимнее трансферное окно.
В сентябре бело-голубые объявили, что получили предложение от лондонского клуба по 19-летнему россиянину, но трансфер не получилось осуществить в летнее трансферное окно из‑за «ряда технических проблем».
В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее юрист Добровинский заявил, что «Челси» отказался от варианта выкупа Захаряном своего контракта у «Динамо».