Гол Хёйбьерга помог «Тоттенхэму» обыграть «Марсель» и выйти в плей-офф ЛЧ

«Тоттенхэм» в гостях победил «Марсель» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Тоттенхэма» отличились Клеман Лангле (54-я минута, пенальти) и Пьер Хёйбьерг (90 + 5). У «Марселя» единственный мяч забил Шансель Мбемба (45 + 2).

Таким образом, «Тоттенхэм» с 11 очками занимает первое место в турнирной таблице группы D и выходит в плей-офф. «Марсель» с шестью очками занимает четвёртую строчку и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Бавария» дома победила «Интер» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.