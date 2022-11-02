Гол Хёйбьерга помог «Тоттенхэму» обыграть «Марсель» и выйти в плей-офф ЛЧ
Встреча на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Тоттенхэма» отличились Клеман Лангле (54-я минута, пенальти) и Пьер Хёйбьерг (90 + 5). У «Марселя» единственный мяч забил Шансель Мбемба (45 + 2).
Таким образом, «Тоттенхэм» с 11 очками занимает первое место в турнирной таблице группы D и выходит в плей-офф. «Марсель» с шестью очками занимает четвёртую строчку и покидает еврокубки.
Ранее сообщалось, что «Бавария» дома победила «Интер» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.