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«Бавария» обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов

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«Бавария» дома победила «Интер» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Баварии» мячи забили Бенжамен Павар (32-я минута) и Эрик Максим Шупо-Мотинг (72-я).

Таким образом, «Бавария» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Интер» с десятью очками занимает вторую строчку. Обе команды вышли в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в гостях победила «Викторию Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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