«Бавария» обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов
Встреча на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе «Баварии» мячи забили Бенжамен Павар (32-я минута) и Эрик Максим Шупо-Мотинг (72-я).
Таким образом, «Бавария» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Интер» с десятью очками занимает вторую строчку. Обе команды вышли в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что «Барселона» в гостях победила «Викторию Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.