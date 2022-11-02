Дубль Торреса помог «Барселоне» обыграть «Викторию Пльзень» в матче ЛЧ

«Барселона» в гостях победила «Викторию Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Дусан Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Барселоны» мячи забили Маркос Алонсо (6-я минута), Ферран Торрес (44-я и 54-я) и Пабло Торре (75-я). У «Виктории Пльзень» отличился Томаш Хоры (51-я и 63-я).

Таким образом, «Барселона» с семью очками занимает третье место в турнирной таблице группы C и выходит в плей-офф Лиги Европы. «Виктория Пльзень» с нулём очков занимает четвёртую строчку и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Аякс» победил «Рейнджерс» в матче ЛЧ и вышел в Лигу Европы.