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Салах: победа над одной из лучших команд мира — приятное чувство

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Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился эмоциями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи».

«Победа над одной из лучших команд мира — это приятное чувство. Для нас это хороший результат, надеюсь, он придаст нам больше уверенности», — приводит слова Салаха BT Sport.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Ливерпуля» отличились Мохаммед Салах (86-я  минута) и Дарвин Нуньес (90 + 8).

«Наполи» с 15 очками занимает первое место в группе A. «Ливерпуль» с 15 очками находится на второй строчке. Таким образом, обе команды смогли выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов.

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