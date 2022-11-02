Салах: победа над одной из лучших команд мира — приятное чувство
«Победа над одной из лучших команд мира — это приятное чувство. Для нас это хороший результат, надеюсь, он придаст нам больше уверенности», — приводит слова Салаха BT Sport.
Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе «Ливерпуля» отличились Мохаммед Салах (86-я минута) и Дарвин Нуньес (90 + 8).
«Наполи» с 15 очками занимает первое место в группе A. «Ливерпуль» с 15 очками находится на второй строчке. Таким образом, обе команды смогли выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов.