«Айнтрахт» обыграл «Спортинг» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф

«Айнтрахт» в гостях победил «Спортинг» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Жозе Алваладе» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Айнтрахта» мячи забили Даити Камада (62-я минута, пенальти) и Рандаль Коло Муани (72-я). У «Спортинга» отличился Артур Гомес (39-я).

Таким образом, «Айнтрахт» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы D и выходит в плей-офф. «Спортинг» с семью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в гостях победил «Марсель» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.