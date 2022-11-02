Анчелотти повторил рекорд по числу побед в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил рекорд по числу выигранных матчей в Лиге чемпионов в статусе тренера.

По данным Opta, Анчелотти сравнялся по победам с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. У обоих специалистов по 102 выигранных матча.

Напомним, что «Реал» обыграл «Селтик» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Реала» мячи забили Лука Модрич (6-я минута, пенальти), Родриго (21-я, пенальти), Марко Асенсио (51-я), Винисиус Жуниор (61-я) и Федерико Вальверде (71-я). У «Селтика» отличился Жота (84-я).

Таким образом, «Реал» с 13 очками занимает первое место в группе F и выходит в плей-офф. «Селтик» с двумя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.