«С ним можем выйти на новый уровень»: Гусев вернулся в СКА и подписал контракт на два сезона

Форвард Никита Гусев продолжит карьеру в СКА, с которым он подписал соглашение до конца следующего сезона. Нападающий подчеркнул, что имел другие варианты, но изначально склонялся в сторону предложения петербуржцев. Наставник команды Роман Ротенберг считает, что с новичком она способна выйти на другой уровень. По мнению чемпиона мира Максима Сушинского, КХЛ стала для спортсмена запасным вариантом после поисков клуба в НХЛ. А известный тренер Владимир Юрзинов предположил, что в Санкт-Петербурге никто не гарантирует обладателю Кубка Гагарина ведущих ролей, и ему придётся доказывать свою состоятельность.

«Рад снова оказаться в Питере и играть при полных трибунах»

Возвращение Никиты Гусева в СКА было давно ожидаемым. Хоккеист несколько месяцев пребывал без команды, однако практически всем было очевидно, что рано или поздно он подпишет контракт с петербуржцами, несмотря на интерес со стороны других клубов КХЛ.

И в первый день ноября в Северной столице официально объявили о достижении договорённости с нападающим и оформлении соглашения до конца сезона-2023/24. Сам он объяснил затянувшуюся паузу изучением иных вариантов продолжения карьеры и желанием как можно лучше подготовиться к регулярному первенству Континентальной хоккейной лиги.

«Рад снова оказаться в Питере и играть при полных трибунах в Ледовом. Мы будем шаг за шагом идти вперёд и смотреть, как будет развиваться ситуация... В принципе готовился так же, как и раньше, — у меня есть определённая программа. Варианты в НХЛ были, есть и будут, но я выбрал СКА. Вроде пока ещё не такой старый. Конечно, знаю свои сильные и слабые стороны. Не просто так долго работал. Надеюсь, это будет видно. Долго — не долго, так получилось», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Между тем его агент Юрий Николаев подчеркнул, что форвард сам хотел вернуться в СКА и поставил условие, чтобы в первую очередь переговоры велись именно с петербуржцами.

«В итоге... пожелания хоккеиста воплотились в жизнь. Поступали ли предложения от других клубов? Да. Но, по нашему пониманию, все команды осознавали: диалог с ними возможен только в случае, если мы не договоримся со СКА. Кстати, условия, предлагаемые ими, тоже были адекватными. Никита прошёл углубленное медицинское обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, он полностью готов к чемпионату», — отметил Николаев.

Сколько будет зарабатывать Гусев согласно условиям нового контракта, неизвестно, но, по информации СМИ, только до конца текущего сезона он получит 40 млн рублей.

В свою очередь, главный тренер армейцев Роман Ротенберг отметил, что хотел договориться с подопечным именно о долгосрочном сотрудничестве, поскольку тот способен вывести команду на новый уровень.

«У нас нет такого понятия, как первое и второе звенья, коллектив равный, поэтому и выигрываем... С Никитой можем выйти на новый уровень, потому что соперники тоже работают и разбирают нашу игру. Нам требуется вариативность в большинстве и в равных составах. Нам нужно добавлять, и нет предела совершенству. Приняли осознанное решение. Да, была мхатовская пауза, но это хоккей... Паузы идут ему на пользу», — объяснил специалист.

При этом о будущем нападающего ходили разные слухи. Например, сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива». А генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прямо заявлял, что хотел бы видеть Гусева в команде, но сетовал на отсутствие возможностей для приглашения. Параллельно агент нападающего искал ему варианты в НХЛ. В конце июля Николаев сообщил, что этим занимаются заокеанские представители.

«Агент общается с командами в Америке. Я не знаю, как там устроен рынок. Поэтому спокойно тренируюсь... и жду. Примерно понимаю, что самое позднее — это середина сентября. Иначе не успею поставить рабочую визу, чтобы прилететь туда в тренировочный лагерь», — отмечал сам хоккеист.

Однако с началом регулярного чемпионата НХЛ стало очевидно, что третьего шанса проявить себя в Северной Америке россиянин пока не получит, и ему остаётся сосредоточиться на КХЛ.

Высокий уровень мастерства и несоответствие игре команды

Несмотря на то, что Гусев является одним из самых техничных российских нападающих, его возвращение в СКА нельзя назвать однозначным усилением для команды. С одной стороны, плюсов от этой сделки немало. Петербуржцы великолепно начали сезон, одержав 23 победы в 25 матчах, и уверенно лидируют в турнирной таблице.

Очевидно, приход такого мастера сделает их ещё мощнее и позволит считать одним из главных претендентов на Кубок Гагарина, который клуб не брал с 2017-го. Пусть Никита не обладает высокой скоростью, его уровня должно хватить для того, чтобы делать разницу в КХЛ. Например, в прошлом сезоне он, также пополнив состав коллектива осенью после неудачного отрезка во «Флориде», набрал в «регулярке» и плей-офф суммарно 51 очко за результативность в 47 встречах. А в гонке бомбардиров Кубка Гагарина он занял пятое место (7 голов + 9 передач), хотя СКА вылетел в финале конференции.

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Нападающий и сейчас разнообразит линию атаки, тем более в ней не хватает технарей. Таковым является только Дамир Жафяров. Остальные берут своё универсальностью и самоотдачей. Ещё больше пользы он способен принести с возвращением в строй травмированного Николая Прохоркина. В его лице правый нападающий получит отличного «центра», с которым можно будет взаимодействовать. Полезен Гусев окажется и в большинстве, где у него появится пространство на льду, и не придётся вести жёсткую силовую борьбу с оппонентами, в которой он не слишком силён.

Наконец, 30-летний хоккеист обязан стать одним из лидеров заметно омолодившегося коллектива. Всё же он обладает богатым опытом побед как на клубном, так и международном уровне. Со СКА он брал Кубок Гагарина, а со сборной России — золото и серебро Олимпийских игр и две бронзы первенств мира. Причём в чемпионском финале ОИ-2018 с Германией он оформил дубль. Наличие спортсмена с такими регалиями не может не сказаться позитивно на ментальности коллектива.

Но возвращение Никиты вызывает и немало вопросов. В первую очередь не совсем понятно, сумеет ли он встроиться в игру нынешнего СКА. В прошлом сезоне армейцы демонстрировали комбинационный хоккей, и в нём умный форвард чувствовал себя как рыба в воде. Однако осенью Ротенберг, согласно североамериканским веяниям, сделал ставку на прессинг, скорость, агрессию в атаке и высокую работоспособность. Ни одним из этих качеств новичок похвастать не может.

Другие фланговые нападающие, напротив, ярко проявляют себя, и тренерскому штабу сложно будет урезать им игровое время в угоду звезде. Уже упомянутый Жафяров набрал 21 очко, а по количеству результативных передач (16) делит лидерство в КХЛ с Владимиром Ткачёвым, одноклубником Александром Никишиным и Тейлором Беком. Здорово вписались в состав новички Марат Хайруллин и Дмитрий Яшкин, забросившие на двоих 27 шайб. Регулярно огорчают соперников и Валентин Зыков с Александром Волковым.

К тому же не совсем понятно, в какой форме находится олимпийский чемпион. Пусть он и заявляет, что неплохо подготовился к сезону, полноценный тренировочный лагерь он не проходил, а работал самостоятельно. А последний официальный матч он провёл более полугода назад — 14 апреля.

Резюмируя, пока складывается впечатление, что СКА вернул Гусева в состав не только для того, чтобы повысить вариативность в линии атаки, но и не позволить усилиться конкурентам по КХЛ. Никита вполне мог бы помочь тому же «Локомотиву», остро нуждающемуся в крайних нападающих, и петербуржцы решили не рисковать, а удержать маститого хоккеиста у себя.

«Зачем ему болтаться за океаном, не имея чётких вариантов»

По мнению опрошенных RT экспертов, подписание соглашения с клубом из Северной столицы получилось абсолютно логичным. Например, известный тренер Владимир Юрзинов назвал это идеальным вариантом для хоккеиста.

«Считаю, Гусев сделал всё правильно. На мой взгляд, ему сейчас лучше остаться в России и выступать в КХЛ. Помню его ещё мальчишкой, когда он начинал карьеру в Молодёжной хоккейной лиге в ЦСКА. Зачем ему болтаться за океаном, тем более не имея чётких вариантов и не понимая, позовут его куда-то или нет. В СКА же он получит возможность играть в сильном турнире и выходить на лёд в великолепном дворце. Хотя сложно спорить с тем, что он так до конца и не реализовал себя в НХЛ», — посетовал специалист.

В свою очередь, чемпион мира Максим Сушинский предположил, что возвращение в Россию стало для форварда запасным вариантом: он рассчитывал на отъезд в Северную Америку, но договориться ни с кем не удалось.

«Всё-таки Гусеву уже 30 лет. Когда, как не сейчас, делать последнюю попытку заиграть за океаном? Дальше ждать просто нечего. Никита хотел подписать контракт с одним из клубов лиги... Неслучайно он не стал сразу оформлять соглашение со СКА. Очевидно, он искал варианты, а когда ничего не нашёл, вернулся в Россию. Если бы у него на первом плане стояла КХЛ, он бы начал здесь сезон», — отметил Сушинский.

При этом он считает, что, несмотря на упущенную возможность поиграть в НХЛ, у нападающего не должно возникнуть проблем с мотивацией.

«Вы думаете, у хоккеистов горят глаза только при виде НХЛ? В первую очередь они хотят одерживать победы, и не так важно, где это делать. Ему в России нужно возвращать своё имя и зарабатывать деньги. Разумеется, СКА с таким форвардом в составе будет ещё сильнее. Но я бы не стал заранее вручать им Кубок Гагарина, ведь сезон только начался», — добавил чемпион мира.

А по мнению Юрзинова, олимпийскому чемпиону в Санкт-Петербурге придётся заново доказывать свою необходимость тренерскому штабу, и ему никто не гарантирует ведущие роли в нападении.

«Команда неплохо играет и без него, а Ротенберг серьёзно обновил состав, сейчас там выступает очень много хороших ребят. Поэтому Никите, несмотря на то, что он выступал за СКА совсем недавно, потребуется время на адаптацию. И вовсе не факт, что он стопроцентно усилит коллектив. Всё-таки тот уже два месяца играет и набрал неплохой ход. Гусеву придётся серьёзно потрудиться», — подытожил тренер.