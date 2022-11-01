Юрзинов не считает, что Гусев гарантированно усилит СКА

Двукратный чемпион мира и Европы по хоккею Владимир Юрзинов не считает, что нападающий Никита Гусев гарантированно усилит СКА.

«Безусловно, возвращение Гусева — интересный вариант для петербуржцев, однако я бы не стал называть их главными претендентами на Кубок Гагарина. Тем более команда неплохо играет и без него, а Роман Ротенберг серьёзно обновил состав, сейчас там выступает очень много хороших ребят. Поэтому Никите, несмотря на то что он выступал за СКА совсем недавно, потребуется время на адаптацию. И вовсе не факт, что он стопроцентно усилит коллектив. Всё-таки тот уже два месяца играет и набрал неплохой ход. Гусеву придётся серьёзно потрудиться», — сказал Юрзинов в интервью RT.

Во вторник, 1 ноября, петербургский клуб объявил о подписании 30-летнего россиянина в статусе свободного агента.

Ранее чемпион мира по хоккею Максим Сушинский объяснил, какая мотивация будет двигать нападающим Гусевым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).