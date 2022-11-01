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Сушинский объяснил, какая мотивация будет двигать Гусевым в КХЛ

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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский объяснил, какая мотивация будет двигать нападающим Никитой Гусевым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Сушинский объяснил, какая мотивация будет двигать Гусевым в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В данной ситуации сложно рассуждать о том, насколько хватит мотивации у Гусева для игры за петербуржцев. Вы думаете, у хоккеистов горят глаза только при виде НХЛ? В первую очередь они хотят одерживать победы, и не так важно, где это делать. Ему в России нужно возвращать своё имя и зарабатывать деньги. Разумеется, СКА с таким форвардом в составе станет ещё сильнее. Но я бы не стал заранее вручать им Кубок Гагарина, ведь сезон только начался», — сказал Сушинский в интервью RT.

Во вторник, 1 ноября, петербургский клуб объявил о подписании 30-летнего россиянина в статусе свободного агента.

Ранее двукратный чемпион мира и Европы по хоккею Владимир Юрзинов прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА.

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