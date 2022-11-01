Ротенберг рассказал, на какой срок рассчитан контракт с Гусевым
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«Контракт с Гусевым подписан на два года. Конечно, с нашей стороны мы хотели долгосрочное сотрудничество», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
Игрок подписал контракт в статусе свободного агента.
В сезоне-2021/22 форвард провёл за СКА 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10 + 25) очков.
Ранее СКА в серии буллитов обыграл московское «Динамо» и одержал шестую победу подряд в КХЛ.