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Ротенберг рассказал, на какой срок рассчитан контракт с Гусевым

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, на какой срок рассчитано соглашение с нападающим Никитой Гусевым.
Ротенберг рассказал, на какой срок рассчитан контракт с Гусевым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Контракт с Гусевым подписан на два года. Конечно, с нашей стороны мы хотели долгосрочное сотрудничество», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Игрок подписал контракт в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за СКА 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10 + 25) очков.

Ранее СКА в серии буллитов обыграл московское «Динамо» и одержал шестую победу подряд в КХЛ.

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