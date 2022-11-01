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Сушинский — о возвращении Гусева в СКА: хотел вернуться в НХЛ, но не смог

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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА.
Сушинский — о возвращении Гусева в СКА: хотел вернуться в НХЛ, но не смог
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Очевидно, что он хотел вернуться в НХЛ, но не смог. Всё-таки Гусеву уже 30 лет. Когда, как не сейчас, делать последнюю попытку заиграть за океаном? Дальше ждать просто некуда. Никита хотел подписать контракт с одним из клубов лиги, но так ни с кем и не договорился. Не поедет же он просто туда играть в своё удовольствие. Неслучайно он не стал сразу оформлять соглашение со СКА. Очевидно, он искал варианты, а когда ничего не нашёл, вернулся в Россию. Если бы у него на первом плане была КХЛ, он бы начал здесь сезон», — сказал Сушинский в интервью RT.

Во вторник, 1 ноября, петербургский клуб объявил о подписании 30-летнего россиянина в статусе свободного агента.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, на какой срок рассчитано соглашение с нападающим Гусевым.

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