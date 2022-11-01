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Юрзинов: зачем Гусеву болтаться за океаном?

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Двукратный чемпион мира и Европы по хоккею Владимир Юрзинов прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА.
Юрзинов: зачем Гусеву болтаться за океаном?
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я считаю, Гусев сделал всё правильно. На мой взгляд, ему сейчас лучше остаться в России и выступать в КХЛ. Помню его ещё мальчишкой, когда он начинал карьеру в Молодёжной хоккейной лиге в ЦСКА. Зачем ему болтаться за океаном, тем более не имея чётких вариантов и не понимая, позовут его куда-то или нет. В СКА же он получит возможность играть в сильном турнире и выходить на лёд в великолепном дворце. Хотя сложно спорить с тем, что он так до конца и не реализовал себя в НХЛ», — сказал Юрзинов в интервью RT.

Во вторник, 1 ноября, петербургский клуб объявил о подписании 30-летнего россиянина в статусе свободного агента.

Ранее чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал возвращение нападающего Гусева в СКА.

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