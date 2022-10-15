«Магнус должен извиниться за скандал»: тренер американского шахматиста Ниманна решил подать в суд на Карлсена

Шахматный тренер Максим Длуги, работающий с американцем Хансом Ниманном, намерен подать в суд на Магнуса Карлсена за распространение порочащей его информации. Специалист счёл оскорбительным заявление чемпиона мира о том, что он «проделал очень хорошую работу как наставник Ниманна». По мнению Длуги, Карлсен имел в виду, что он научил Ниманна жульничать. Ранее норвежец обвинил 19-летнего игрока в использовании читерских методов в спорте, в чём его ранее неоднократно уличали. По словам ещё одного американского гроссмейстера Фабио Каруаны, эти подозрения раскололи шахматное сообщество на два лагеря.

Скандал вокруг чемпиона мира Магнуса Карлсена и 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна продолжает бушевать. Он разгорелся ещё в начале сентября, когда норвежец неожиданно проиграл неизвестному широкой публике сопернику на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе и снялся с турнира, не объяснив причин. Пару недель спустя Карлсен устроил ещё один демарш, просто отказавшись от борьбы во время встречи с американцем в онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup. Магнус сделал всего один ход, после чего нажал кнопку «сдаться» и отключил камеру.

Объяснился чемпион мира только через несколько дней, озвучив то, о чём уже и так говорили вслух в шахматном мире: он не хочет играть с Ниманном, так как тот жульничал в прошлом и теперь не вызывает доверия. Кроме того, в одном из интервью Карлсен упомянул тренера Максима Длуги, заметив, что тот «проделал очень хорошую работу как наставник Ниманна».

Также по теме «К таким людям теряешь доверие»: почему Карлсен демонстративно отказался играть с американцем Ниманном Магнус Карлсен вновь потряс шахматный мир необычным поступком. В начале сентября норвежец неожиданно снялся с престижного турнира в...

Эта фраза вывела из себя американского специалиста, который счёл её клеветой и оскорблением. По словам Длуги, он собирается подать в суд на Карлсена, чтобы отстоять своё доброе имя.

«Он ударил по моей репутации, потому что хотел приукрасить факты. Он хватается за соломинку, потому что у него нет доказательств. Своей фразой он явно имел в виду, что я хорошо научил Ниманна читерить. Почему я иду в суд? Потому что Магнус сделал всё, чтобы самым ужасным способом разрушить мою репутацию. Он должен сдаться, пока это не зашло слишком далеко. Ему нужно извиниться передо мной, Хансом и шахматным миром за то, что устроил этот скандал», — цитирует Длуги Sports.ru со ссылкой на норвежское издание VG.

Тренер подчеркнул, что уважает Карлсена как игрока, но уверен: норвежец переступил допустимую грань.

«Что за бред? Как я вообще оказался втянут в эту грязь, которой Магнус решил полить весь шахматный мир?» — возмутился американец.

Между тем, крупнейший портал Chess.com провёл собственное масштабное расследование относительно возможного читерства Ниманна и пришёл к выводу, что игрок мог жульничать как минимум в сотне игр до 2020 года. Что касается последующего периода, аналитики не нашли подтверждений нарушения правил, хотя ряд игр и вызвали их подозрение, в том числе та самая выигранная у Карлсена партия в Сент-Луисе.

«Мы считаем, что Ханс — невероятно сильный игрок и талантливый человек. Но, учитывая его историю на нашем сайте, мы не могли быть уверены в его честной игре на наших онлайн-турнирах, пока не пересмотрим доказательства и протоколы. Тем не менее, проясним: мы не считаем, что Ниманна следует отстранять от игры в шахматы за доской. Его поведение онлайн и при игре живьём может быть совершенно разным, это следует принимать во внимание. Мы поделились выводами с ФИДЕ и будем сотрудничать по любым их проверкам и запросам», — говорится в отчёте.

Также специалисты подчеркнули, что Карлсен не оказывал никакого влияния на решение сайта об отстранении Ниманна от онлайн-турниров и даже не знал о ведущемся расследовании. Отмечается, что выяснение всех обстоятельств конфликта пойдёт на пользу обоим игрокам и виду спорта в целом.

«Мы хотим стабильности, честности и удовольствия в шахматном сообществе, а не волнений, заговоров и обвинений», — подчеркнула команда сайта.

Между тем Ниманн, участвующий в эти дни в чемпионате США, пожаловался на излишнее внимание к собственной персоне. Так, узнавший его официант в ресторане оставил неуместный, по мнению игрока, комментарий: «Заказ говорит сам за себя». Это прямая отсылка к ставшей популярной фразе Ханса, что он продолжит заниматься любимым делом, несмотря на все обвинения, так как «шахматы говорят сами за себя».

Гроссмейстеру Фабио Каруане, пока лидирующему на турнире с 6,5 очками (у Ниманна — 3,5), даже стало жаль юного соотечественника. По его мнению, Ханс вовсе не хотел, чтобы популярность обрушилась на него таким образом. Также он заметил, что вследствие последних событий шахматный мир раскололся на два лагеря.

«В одном говорят: «Ну да, он жульничал в онлайн-партиях, но он всё равно очень хороший игрок», — что, на мой взгляд, довольно близко к истине. В другом лагере иное мнение. Некоторые игроки утверждали даже, что Ниманн — вовсе не сильный игрок, что до 2700 пунктов (в рейтинге Эло. — RT) он добрался жульничеством. Я не вижу здесь совсем никакой логики, но кто-то говорит, что было так», — заявил шахматист во время подкаста на канале C-Squared.

Он также подчеркнул, что лично не замечал в играх с Ниманном никаких странностей. Они встречались трижды — и все партии проходили по похожему сценарию и завершались победой Каруаны.

А вот российский гроссмейстер Даниил Дубов, в сентябре завоевавший звание чемпиона страны, напротив, поддержал в разгоревшемся конфликте Карлсена. Он отметил, что норвежец, обладающий безупречной репутацией, никогда до этого момента никого не обвинял в мошенничестве и даже в приватных разговорах обходил эту тему стороной.

«И тут он буквально обвиняет в читерстве человека, который, как уже известно, до этого пользовался подсказками. Я не знаю деталей, но Магнусу верю. Он никогда не производил на меня впечатление человека, у которого развивается паранойя от того, что кто-то его обыграл. При этом есть теория, что Ниманн его обыграл, и он из-за этого расстроился. Да его обыгрывала половина нашего турнира, включая меня, и никого из нас он не обвинял в читерстве», — заметил россиянин.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) проводит собственное расследование в отношении Ниманна и обвинений со стороны Карлсена, но результатов пока нет.