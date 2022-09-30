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Раджабов — о конфликте между Карлсеном и Ниманном: наверное, у Магнуса есть доказательства

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Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов высказался о словах чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, в которых он обвинил в жульничестве американца Ханса Ниманна.
Раджабов — о конфликте между Карлсеном и Ниманном: наверное, у Магнуса есть доказательства
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«Считаю, что все обвинения открытого характера, как в этой ситуации, нужно выносить, если есть прямые доказательства. Он же доиграл ту партию, в которой уступил, потом покинул турнир, а до этого вообще говорил, что не хотел на нём выступать, но принял тяжёлое решение все-таки сыграть. Учитывая, как Магнус себя ведёт, наверное, у него есть какие-то доказательства», — приводит слова Раджабова «Матч ТВ».

Он также отметил, что у многих людей в шахматном мире есть паранойя относительно честной борьбы. По его мнению, без доказательств та форма, которую выбрал Карлсен, не совсем корректна.

Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера.

19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Ранее сообщалось, что в ФИДЕ сообщили о создании группы для анализа конфликта между Карлсеном и Ниманном.

 

 

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