ФИДЕ начала расследование конфликта между Карлсеном и Ниманном
- РИА Новости
В комиссию войдут три члена комитета ФИДЕ по честной игре. Они смогут обратиться за консультацией к независимым экспертам, сообщает пресс-служба федерации.
Уточняется, что расследование должно проверить заявления Карлсена о нечестной игре со стороны Ниманна.
Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера.
19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.
Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался об инциденте с участием Карлсена и Ниманна.