ФИДЕ начала расследование конфликта между Карлсеном и Ниманном

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщили о создании группы для анализа конфликта между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном из США.

В комиссию войдут три члена комитета ФИДЕ по честной игре. Они смогут обратиться за консультацией к независимым экспертам, сообщает пресс-служба федерации.

Уточняется, что расследование должно проверить заявления Карлсена о нечестной игре со стороны Ниманна.

Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера.

19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался об инциденте с участием Карлсена и Ниманна.











