ФИДЕ проведёт расследование инцидента между Ниманном и Карлсеном

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался об инциденте с участием действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна из США.

«ФИДЕ уже много лет ведёт борьбу с мошенничеством, будь то онлайн или за доской. Мы поручим своей комиссии провести тщательное расследование инцидента, когда будут предоставлены надлежащие первоначальные доказательства и все вовлечённые стороны раскроют имеющуюся в их распоряжении информацию», — цитирует Дворковича ТАСС.

Он подчеркнул, что ФИДЕ, как мировой шахматный руководящий орган, обязана защищать целостность игры и её имидж.

«Прежде всего мы твёрдо верим, что чемпион мира несёт моральную ответственность, связанную с его статусом, поскольку он рассматривается как глобальный посол игры», — добавил Дворкович.

Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера.

19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Ранее Карлсен заявил, что страх поражения стал одной из причин отказа от матча с Яном Непомнящим.





