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Каруана заявил, что шахматное сообщество разделилось на два лагеря после инцидента с Ниманном

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Американский шахматист Фабиано Каруана высказался о соотечественнике Хансе Ниманне, который подозревается в читерстве.
Каруана заявил, что шахматное сообщество разделилось на два лагеря после инцидента с Ниманном
  • Gettyimages.ru

«Он не хотел бы, чтобы все в мире обсуждали его игру и поведение. Это был несчастный случай. Не думаю, что сейчас он рад тому, что происходит. Мне кажется, шахматное сообщество разделилось на два лагеря», — сказал Каруана в подкасте U.S. Championship.

По информации Chess.com, расследование выявило признаки мошенничества более чем в 100 онлайн-партиях Ниманна. Отмечается, что обнаружить признаки нечестной игры позволили собственные уникальные алгоритмы шахматной платформы.

Напомним, что Магнус Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения в партии с Ниманном в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Ранее обвинённый в жульничестве американский шахматист Ханс Ниманн пообещал показать свою лучшую игру.

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