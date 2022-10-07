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Обвинённый в жульничестве американский шахматист пообещал показать свою лучшую игру

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Обвинённый в жульничестве американский шахматист Ханс Ниманн пообещал показать свою лучшую игру.
Обвинённый в жульничестве американский шахматист пообещал показать свою лучшую игру
  • Gettyimages.ru

«Я буду показывать свою лучшую игру независимо от давления, под которым нахожусь. И это всё, что я могу сказать об этой игре. Шахматы говорят сами за себя», — приводит слова Ниманна Fox Sports.

Ранее норвежский шахматист Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ начала расследование конфликта между Карлсеном и Ниманном.

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