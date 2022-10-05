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Глава ФИДЕ сообщил, что будет использовать доклад Chess.com в деле Ниманна

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о докладе Chess.com в отношении 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна.
Глава ФИДЕ сообщил, что будет использовать доклад Chess.com в деле Ниманна
  • РИА Новости

«Материалы доклада портала Chess.com будут использованы для завершения нашего собственного расследования по делу Ниманна и Карлсена», — цитирует Дворковича «Чемпионат».

По информации Chess.com, расследование выявило признаки мошенничества в более чем 100 онлайн-партиях Ниманна. Отмечается, что обнаружить признаки нечестной игры позволили собственные уникальные алгоритмы шахматной платформы.

Напомним, что Магнус Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Ранее Сергей Карякин прокомментировал скандальную ситуацию между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном.

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