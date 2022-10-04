Карякин: в ситуации с шахматистом Ниманном должна быть презумпция невиновности

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал скандальную ситуацию между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Хансом Ниманном.

«Должна быть презумпция невиновности, не пойман — не вор. Однако, с другой стороны, доказано, что Ниманн прежде жульничал, он в этом сам признавался. Более того, его тренер ранее тоже был пойман на этом», — цитирует Карякина ТАСС.

При этом он дал понять, что не намерен никого обвинять.

«Но дыма без огня не бывает», — добавил Карякин.

Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) создала группу для анализа конфликта между Карлсеном и Ниманном.

Ранее сообщалось, что в ФИДЕ решили создать группу, чтобы проанализировать конфликт между Карлсеном и Ниманном.